Волощук Ефросиния Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волощук Ефросиния Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1908

Дочь: Волощук Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1910

Сын: Волощук Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.03.1912

Сын: Волощук Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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