Карцева (Панаева) Александра Валериановна
Место рождения
Дата рождения20.10.1853
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1853 по 1859
Место жительства
С 1859 по 1867
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Место жительства
С 1867 по 1874
Место жительства
С 1874 по 1878
Париж, Франция
Место жительства
С 1878 по 1886
Место жительства
С 1886 по 1887
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1941