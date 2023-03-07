Карцева (Панаева) Александра Валериановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцева (Панаева) Александра Валериановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.10.1853

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1853 по 1859
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1859 по 1867
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Место жительства
С 1867 по 1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1874 по 1878
Париж, Франция
Место жительства
С 1878 по 1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1886 по 1887
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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