Любимова (Любимова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Любимова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.07.1840 ст.

Муж: Любимов Егор Алексеевич

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
жених - дер Мось Кн. Голицыных 38 (36) лет, 2 браком, правосл невеста - тех же Господ деревни Голого Мыса крестьянская дочь девица 24 Анна (Емельяновна)?? ГАПК: ППК Ф 37 Оп 1 Д 410 №49
Смерть
Неизвестно
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