Любимова (Любимова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1840 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
жених - дер Мось Кн. Голицыных 38 (36) лет, 2 браком, правосл невеста - тех же Господ деревни Голого Мыса крестьянская дочь девица 24 Анна (Емельяновна)?? ГАПК: ППК Ф 37 Оп 1 Д 410 №49
Смерть
Неизвестно