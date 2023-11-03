Дубовиков Афанасий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовиков Афанасий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1903

Дочь: Дубинина Федора Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовиков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовиков Ефрем Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1947
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