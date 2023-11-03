Дубовиков Афанасий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1903
Дочь: Дубинина Федора Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовиков Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовиков Ефрем Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1947