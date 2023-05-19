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Соловьев Александр Николаевич

Место рождения

Шилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

После 15.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.05.1911 ст.

Жена: Надежда Никитична

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Зиновьино, Рождество-Богородицкая церковь 07.05.1911 Шилова крестьянский сын Александр Николаевич Соловьев Сотчина крестьянская дочь Надежда Никитична по жениху Войлово крестьянин Михаил Никитич В... Показать все
Поручитель
14.01.1913 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 14.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Михаил Яковлевич Козалетов Сотчина крестьянская девица Анастасия Никитична по жениху ... Показать все
Смерть
После 15.01.1913 ст.