Соловьев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смертиПосле 15.01.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.05.1911 ст.
Жена: Надежда Никитична
Зиновьино, Рождество-Богородицкая церковь 07.05.1911 Шилова крестьянский сын Александр Николаевич Соловьев Сотчина крестьянская дочь Надежда Никитична по жениху Войлово крестьянин Михаил Никитич В... Показать все
Поручитель
14.01.1913 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 14.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Михаил Яковлевич Козалетов Сотчина крестьянская девица Анастасия Никитична по жениху ... Показать все
Смерть
После 15.01.1913 ст.