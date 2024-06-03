Халиков Шәриф Хәйрутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халиков Хайрутдин Халикович
Мать: Халикова ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Гульнур Шарифовна
Мать ребёнка: Халикова Нәкыя Габдулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусина Гульназ Шарифовна
Мать ребёнка: Халикова Нәкыя Габдулловна
Смерть
Неизвестно