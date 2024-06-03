Халиков Шәриф Хәйрутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиков Шәриф Хәйрутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халиков Хайрутдин Халикович

Мать: Халикова ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Гульнур Шарифовна

Мать ребёнка: Халикова Нәкыя Габдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусина Гульназ Шарифовна

Мать ребёнка: Халикова Нәкыя Габдулловна

Смерть
Неизвестно

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