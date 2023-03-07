Ющенко Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮщенко Тихон

Ющенко Тихон

avatar

Место рождения

Адамовка, Вінницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
?.10.1908

Сын: Ющенко Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Ющенко Ефимия(Юхимия)

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ющенко Яков Тихонович

Мать ребёнка: Ющенко Ефимия(Юхимия)

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Савелий Тихонович

Мать ребёнка: Ющенко Ефимия(Юхимия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Филипп Тихонович

Мать ребёнка: Ющенко Ефимия(Юхимия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ющенко Вдовиченко Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Ющенко Ефимия(Юхимия)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ющенко Ефимия(Юхимия)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close