Ющенко Тихон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1908
Мать ребёнка: Ющенко Ефимия(Юхимия)
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Ющенко Ефимия(Юхимия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ющенко Ефимия(Юхимия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ющенко Ефимия(Юхимия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ющенко Вдовиченко Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Ющенко Ефимия(Юхимия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ющенко Ефимия(Юхимия)
Смерть
Неизвестно