Шостенко (Ильяшенко) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостенко (Ильяшенко) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шостенко Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шостенко Петр Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
2001
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