Шостенко (Ильяшенко) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шостенко Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
2001