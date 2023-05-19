Лунев Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунев Иван Иванов

Лунев Иван Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Лунев Иван Мартемьянов

Мать: Авдотья (Евдокия) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Марина Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Улита Иванова

Мать ребёнка: Марина Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область