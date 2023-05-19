Лунев Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Лунев Иван Мартемьянов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Марина Семенова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Улита Иванова
Мать ребёнка: Марина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782