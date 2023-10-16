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Юдаев Никитиа Андреевич
Юдаев Никитиа Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1852
Пол
Мужской
Отец
Юдаев Андрей Михайлович
1819 г.р.
Мать
Парасковья Федоровна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1852
Отец:
Юдаев Андрей Михайлович
Мать:
Парасковья Федоровна
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