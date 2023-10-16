Юдаев Никитиа Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдаев Никитиа Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1852

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1852

Отец: Юдаев Андрей Михайлович

Мать: Парасковья Федоровна

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