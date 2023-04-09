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Запрягаев Константин Козмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Козма Спиридонович

Мать: Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1810

Сын: Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Матвей Константинович

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Константинович

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Смерть
Неизвестно