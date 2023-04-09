Запрягаев Константин Козмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Козма Спиридонович
Мать: Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Константинович
Мать ребёнка: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Смерть
Неизвестно