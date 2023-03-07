Рябев Марк (Марчко) Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябев Марк (Марчко) Лаврентьев

Рябев Марк (Марчко) Лаврентьев

avatar

Место рождения

дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Рябев Лаврентий (Лаврушка) Иванов

Мать: не указана

дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close