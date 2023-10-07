Тутукарова Розалия Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутукарова Розалия Христофоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1986

Сын: Тутукаров Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.10.1987

Сын: Тутукаров Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
04.05.1990

Сын: Тутукаров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
24.12.1993

Дочь: Николаева Айылаана Алексеевна

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.02.1998

Сын: Тутукаров Христофор Алексеевич

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутукаров Алексей Алексеевич

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