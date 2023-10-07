Тутукарова Розалия Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1986
Сын: Тутукаров Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.10.1987
Сын: Тутукаров Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.05.1990
Сын: Тутукаров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
24.12.1993
Дочь: Николаева Айылаана Алексеевна
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.02.1998
Сын: Тутукаров Христофор Алексеевич
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно