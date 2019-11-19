Валитов Равиль Султангареевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитов Равиль Султангареевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1958

Дата смерти

19.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1958

Отец: Валитов Султангарей Шангареевич

Мать: Валитова Фания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валитова Марина

Мать ребёнка: Валитова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валитов Ринат

Мать ребёнка: Валитова София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валитова София

Смерть
19.11.2019
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