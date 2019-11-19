Валитов Равиль Султангареевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1958
Дата смерти19.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1958
Отец: Валитов Султангарей Шангареевич
Мать: Валитова Фания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валитова Марина
Мать ребёнка: Валитова София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валитов Ринат
Мать ребёнка: Валитова София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валитова София
Смерть
19.11.2019