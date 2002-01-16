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Митрошин Андрей Дмитриевич
Митрошин Андрей Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 16.01.2002
Пол
Мужской
Отец
Митрошин Дмитрий Петрович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.01.2002
Отец:
Митрошин Дмитрий Петрович
Мать:
?
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