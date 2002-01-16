Митрошин Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрошин Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 16.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.01.2002

Отец: Митрошин Дмитрий Петрович

Мать: ?