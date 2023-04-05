Федякова Евдокия Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедякова Евдокия Прокопиева

Федякова Евдокия Прокопиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1911

Отец: Федяков Петр Прокопиев

Мать: Федякова Мария Евстигнеева

ГАСО ф6 о17 23-23 февраля 1911г Евдокия Родители села Сокольского крестьянин Петр Прокопиев Федяков и законная его жена Мария Истигниева, оба православные Восприемники: сестра Петру девица Александра ... Показать все
Смерть
Неизвестно