Федякова Евдокия Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
23.02.1911
Отец: Федяков Петр Прокопиев
ГАСО ф6 о17 23-23 февраля 1911г Евдокия Родители села Сокольского крестьянин Петр Прокопиев Федяков и законная его жена Мария Истигниева, оба православные Восприемники: сестра Петру девица Александра ... Показать все
Смерть
Неизвестно