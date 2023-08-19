Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения06.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1888 ст.
Отец: Федор Афанасьевич
Мать: Анна Ивановна
Афанасьевская церковь 06.12.1888 Калихновщины Анна Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянский сын Дмитрий Иосифович Михко... Показать все
Восприемник
13.12.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 13.12.1909 Иванщины Василий Степанович Иванщины отец крестьянин Степан Алексеевич Иванщины мать жена Анна Ивановна Чермы псаломщик Петр Васильевич Знаменский Калихновщины ... Показать все
Смерть
Неизвестно