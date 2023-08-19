Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федоровна

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

06.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1873 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1888 ст.

Отец: Федор Афанасьевич

Мать: Анна Ивановна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 06.12.1888 Калихновщины Анна Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянский сын Дмитрий Иосифович Михко... Показать все
Восприемник
13.12.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 13.12.1909 Иванщины Василий Степанович Иванщины отец крестьянин Степан Алексеевич Иванщины мать жена Анна Ивановна Чермы псаломщик Петр Васильевич Знаменский Калихновщины ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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