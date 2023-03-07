Салтанова (Костылева) Марья Кондратьева
Место рождениядер. Репинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Репинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Салтыков Ефим Мартемьянов
Отец ребёнка: Салтыков Мартемьян Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Салтыков Дорофей Мартемьянов
Отец ребёнка: Салтыков Мартемьян Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1768