Салтанова (Костылева) Марья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтанова (Костылева) Марья Кондратьева

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Место рождения

дер. Репинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Репинская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Салтыков Ефим Мартемьянов

Отец ребёнка: Салтыков Мартемьян Матвеев

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Салтыков Дорофей Мартемьянов

Отец ребёнка: Салтыков Мартемьян Матвеев

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Мартемьян Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1768
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