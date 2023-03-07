Швецова Людмила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Людмила Фёдоровна

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Место рождения

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.05.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувалов Виктор Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1967

Дочь: Юрьева Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Шувалов Виктор Иванович

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