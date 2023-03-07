Швецова Людмила Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения03.05.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шувалов Виктор Иванович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1967
Дочь: Юрьева Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Шувалов Виктор Иванович