Лисицкая (Супрун) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1956
Дочь: Гамаюнова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Лисицкий Иван
Филиппенково, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисицкий Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисицкий Николай Иванович
Отец ребёнка: Лисицкий Иван
Смерть
Неизвестно
Дубравный, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область