Лисицкая (Супрун) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицкая (Супрун) Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1956

Дочь: Гамаюнова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Лисицкий Иван

Филиппенково, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицкий Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицкий Николай Иванович

Отец ребёнка: Лисицкий Иван

Смерть
Неизвестно
Дубравный, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
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