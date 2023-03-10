Лимети Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимети Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: Лимети Мария Трофимовна

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