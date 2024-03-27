Чигарёв Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чигарёв Иван
Мать: Чигарёва Таисия
Рождение ребёнка
13.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новотроицк, Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
04.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новотроицк, Оренбургской обл.
Смерть
Неизвестно