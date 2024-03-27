Чигарёв Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигарёв Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чигарёв Иван

Мать: Чигарёва Таисия

Рождение ребёнка
13.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новотроицк, Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
04.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новотроицк, Оренбургской обл.
Смерть
Неизвестно
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