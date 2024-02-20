Долгий Сергей Алексеевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Долгий Алексей Федорович
Мать: Долгая Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1919
Дочь: (Долгая) Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Долгая Наталья Степановна
Смерть
Неизвестно