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Долгий Сергей Алексеевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Долгий Алексей Федорович

Мать: Долгая Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Наталья Степановна

Рождение ребёнка
22.07.1919

Дочь: (Долгая) Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Долгая Наталья Степановна

Смерть
Неизвестно

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