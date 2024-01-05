Криворотов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворотов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Криворотов Виктор

Мать: Криворотова Валентина

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