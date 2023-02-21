Чернявский Филипп Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявский Филипп Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Тимошенко Анна Филипповна

Мать ребёнка: Чернявская Харитина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бондаренко Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Чернявская Харитина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Чернявский Федор Филиппович

Мать ребёнка: Чернявская Харитина Дмитриевна

Запорожская обл., Красноармейский р-н, с. Новомиргородово
Рождение ребёнка
04.08.1910

Дочь: Зарубей Мария Филипповна

Мать ребёнка: Чернявская Харитина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернявская Харитина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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