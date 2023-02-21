Чернявский Филипп Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Тимошенко Анна Филипповна
Мать ребёнка: Чернявская Харитина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бондаренко Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Чернявская Харитина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Чернявский Федор Филиппович
Мать ребёнка: Чернявская Харитина Дмитриевна
Запорожская обл., Красноармейский р-н, с. Новомиргородово
Рождение ребёнка
04.08.1910
Дочь: Зарубей Мария Филипповна
Мать ребёнка: Чернявская Харитина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно