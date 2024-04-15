Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Степное Анненково, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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