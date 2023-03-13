Левакова (Леваков) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Леваков Лев
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Леваков Лев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
неизвестно
неизвестно
Похороны
Неизвестно
Григорцево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Приходское кладбище Воскресенской церкви