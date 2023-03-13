Левакова (Леваков) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левакова (Леваков) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Леваков Дмитрий Львович

Отец ребёнка: Леваков Лев

Неизвестно
Рождение ребёнка
1808

Сын: Леваков Николай Львович

Отец ребёнка: Леваков Лев

Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Миснево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
неизвестно
неизвестно
Похороны
Неизвестно
Григорцево, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Приходское кладбище Воскресенской церкви
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