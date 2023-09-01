Чугунова (Лачинова) Сабина Ахмедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.2013
Дочь: Чугунова Милана Алексеевна
Отец ребёнка: Чугунов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
14.03.2015
Сын: Чугунов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Чугунов Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно