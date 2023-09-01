Чугунова (Лачинова) Сабина Ахмедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Лачинова) Сабина Ахмедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.2013

Дочь: Чугунова Милана Алексеевна

Отец ребёнка: Чугунов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
14.03.2015

Сын: Чугунов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Чугунов Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Алексей Сергеевич

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