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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

2010 г.р.
2010 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.2010

Дочь: Алел

Мать ребёнка: Травинская Лидия Александровна

Израиль, г. Ариэль
Рождение ребёнка
?.01.2010

Сын: Кфир

Мать ребёнка: Травинская Лидия Александровна

Израиль, г. Ариэль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Травинская Лидия Александровна

Место жительства
Неизвестно
Израиль, г. Ариэль
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