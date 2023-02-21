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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.2010
Дочь: Алел
Мать ребёнка: Травинская Лидия Александровна
Израиль, г. Ариэль
Рождение ребёнка
?.01.2010
Сын: Кфир
Мать ребёнка: Травинская Лидия Александровна
Израиль, г. Ариэль
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Израиль, г. Ариэль