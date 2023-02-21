Соловьева (Шулепова) Матрона Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: Шулепов Тимофев Никонович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1899 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Соловьев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно