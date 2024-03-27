Якобсон Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Филипп
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Якобсон Моисей
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1876
Сын: Якобсон Арон
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
Рождение ребёнка
1874
Сын: Якобсон Давыд
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Корбух Софья Даниловна
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Якобсон Абрам
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
Рождение ребёнка
25.09.1887
Сын: Якобсон Александр
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
Рождение ребёнка
25.08.1893
Сын: Якобсон Яков
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
Рождение ребёнка
28.08.1894
Дочь: Фрейда
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
Рождение ребёнка
1895
Сын: Якобсон Михаил
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якобсон Иуда
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якобсон Григорий
Отец ребёнка: Якобсон Даниил
Смерть
1944
Иркутск
Похороны
Неизвестно
Иркутское Амурское (Лисихинское) кладбище