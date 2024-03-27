Якобсон Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1870 г.р.
Между 1871 и 1876 г.р.
1874 г.р.
Около 1878 г.р.
Около 1885 г.р.
1887 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Якобсон Моисей

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1876

Сын: Якобсон Арон

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

Рождение ребёнка
1874

Сын: Якобсон Давыд

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Корбух Софья Даниловна

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Якобсон Абрам

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

Рождение ребёнка
25.09.1887

Сын: Якобсон Александр

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

Рождение ребёнка
25.08.1893

Сын: Якобсон Яков

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

Рождение ребёнка
28.08.1894

Дочь: Фрейда

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

Рождение ребёнка
1895

Сын: Якобсон Михаил

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якобсон Иуда

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якобсон Григорий

Отец ребёнка: Якобсон Даниил

Смерть
1944
Иркутск
Похороны
Неизвестно
Иркутское Амурское (Лисихинское) кладбище
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