Maxmudova (Karimova) Ranoxon — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maxmudova (Karimova) Ranoxon

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1964

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

1963 г.р.

Дети

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1964

Отец: Karimov Axmadjon

Мать: Karimova Inobatxon

Рождение ребёнка
12.08.1986

Сын: Maxmudov Ilys Ilxomovich

Отец ребёнка: Maxmudov Ilxomjon

Рождение ребёнка
29.06.1989

Сын: Maxmudov Giyas Ilxomovich

Отец ребёнка: Maxmudov Ilxomjon

Рождение ребёнка
01.02.1994

Сын: Maxmudov Sardor Ilxomovich

Отец ребёнка: Maxmudov Ilxomjon

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Maxmudov Ilxomjon

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