Шлапакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлапакова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Шлапаков Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлапаков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Шлапаков Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлапаков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Шлапаков Николай Герасимович
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно