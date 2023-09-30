Шлапакова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлапакова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлапакова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Шлапаков Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлапаков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Шлапаков Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлапаков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Шлапаков Николай Герасимович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
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