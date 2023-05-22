Фёдоров НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Тобольская Неизвестно НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Фёдорова ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
1978
Сын: Фёдоров МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Фёдорова ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014