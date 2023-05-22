Фёдоров НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Тобольская Неизвестно НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Фёдорова ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1978

Сын: Фёдоров МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Фёдорова ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
2014