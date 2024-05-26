Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1824

Дата смерти

08.01.1889

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1824

Отец: Шимячков Михаил Никитович

Мать: Игнатова Ксения

Рождение ребёнка
18.09.1844

Дочь: Привезенцева Вера Петровна

Отец ребёнка: Привезенцев Петр Терентьевич

Рождение ребёнка
25.07.1847

Дочь: Привезенцева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Привезенцев Петр Терентьевич

Бракосочетание
09.02.1849

Муж: Привезенцев Петр Терентьевич

Поджигородово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1849

Дочь: Привезенцева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Привезенцев Петр Терентьевич

Рождение ребёнка
06.04.1851

Сын: Привезенцев Никита Петрович

Отец ребёнка: Привезенцев Петр Терентьевич

Рождение ребёнка
23.10.1853

Сын: Привезенцев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Привезенцев Петр Терентьевич

Смерть
08.01.1889
от порока сердца

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