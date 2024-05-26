Привезенцева (Шимячкова) Прасковья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1824
Дата смерти08.01.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1824
Отец: Шимячков Михаил Никитович
Мать: Игнатова Ксения
Рождение ребёнка
18.09.1844
Дочь: Привезенцева Вера Петровна
Отец ребёнка: Привезенцев Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
25.07.1847
Дочь: Привезенцева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Привезенцев Петр Терентьевич
Бракосочетание
09.02.1849
Поджигородово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1849
Дочь: Привезенцева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Привезенцев Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
06.04.1851
Сын: Привезенцев Никита Петрович
Отец ребёнка: Привезенцев Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
23.10.1853
Сын: Привезенцев Андрей Петрович
Отец ребёнка: Привезенцев Петр Терентьевич
Смерть
08.01.1889
от порока сердца