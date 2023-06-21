Чепурин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепурин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Чепурин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Чепурина Мария

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепурина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепурина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепурина Мария

Смерть
Неизвестно