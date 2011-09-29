Артамонова Виолетта Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Виолетта Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2011

Отец: не указан

Мать: Сардина Татьяна

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