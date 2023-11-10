Магихаят Сеитбатталова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Хабибземаль
Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Мухаррям Губайдуллин
Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Резяпов Абдулла Губайдуллин
Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин
Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: ?
Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно