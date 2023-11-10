Магихаят Сеитбатталова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магихаят Сеитбатталова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Хайрильанам Губайдуллин

Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Хабибземаль

Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Мухаррям Губайдуллин

Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Резяпов Абдулла Губайдуллин

Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: ?

Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Ахмедулла Губайдуллин

Отец ребёнка: Габидулла Рахметуллин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидулла Рахметуллин

Смерть
Неизвестно
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