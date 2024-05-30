Эдуардов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1981
Отец: Эдуардов Владимир Анатольевич
Мать: Эдуардова Тамара-2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эдуардова Надежда
Рождение ребёнка
29.07.2014
Сын: Эдуардов Тимур Александрович
Мать ребёнка: Эдуардова Надежда
Рождение ребёнка
07.09.2019
Сын: Эдуардов Мартин Александрович
Мать ребёнка: Эдуардова Надежда