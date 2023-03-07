Салтыкова Дарья Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова Дарья Поликарпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Салтыков Данило (Даниил) Фомин

Отец ребёнка: Салтыков Фома Яковлев

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Салтыков Тимофей Фомин

Отец ребёнка: Салтыков Фома Яковлев

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Фома Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
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