Салтыкова Дарья Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Салтыков Данило (Даниил) Фомин
Отец ребёнка: Салтыков Фома Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Салтыков Фома Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812