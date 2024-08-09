Федотова (Юрина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Юрина) Анна Григорьевна

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Юрин Григорий Акимович

Мать: Юрина Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельников Андрей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
06.06.1923

Дочь: Сталькова (Синельникова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Синельников Андрей Матвеевич

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.02.1926

Дочь: Синельникова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Синельников Андрей Матвеевич

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.10.1931

Дочь: Позднышева (Федотова) Маргарита Федоровна

Отец ребёнка: Федотов Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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