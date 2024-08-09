Федотова (Юрина) Анна Григорьевна
Место рожденияМихайловская
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Юрин Григорий Акимович
Мать: Юрина Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1923
Дочь: Сталькова (Синельникова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Синельников Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
09.02.1926
Дочь: Синельникова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Синельников Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
05.10.1931
Дочь: Позднышева (Федотова) Маргарита Федоровна
Отец ребёнка: Федотов Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно