Чулка (Culka) (Grunsteins) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1894
Дата смерти1939
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1894
Отец: Grunstein Kahrlis
Мать: Jaunais Anna
Рождение ребёнка
24.02.1920
Сын: Чулка Карл
Отец ребёнка: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)
Рождение ребёнка
02.07.1925
Дочь: Эрика Георгиевна
Отец ребёнка: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)
Рождение ребёнка
02.07.1925
Дочь: Трубович Валия Георгиевна
Отец ребёнка: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)
Рождение ребёнка
27.08.1931
Сын: Чулка Леонид
Отец ребёнка: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)
Смерть
1939
Причина смерти: рак груди