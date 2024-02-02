Чулка (Culka) (Grunsteins) Marie-Mathilde (Мария-Матильда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулка (Culka) (Grunsteins) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1894

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1894

Отец: Grunstein Kahrlis

Мать: Jaunais Anna

Рождение ребёнка
24.02.1920

Сын: Чулка Карл

Отец ребёнка: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)

Рождение ребёнка
02.07.1925

Дочь: Эрика Георгиевна

Отец ребёнка: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)

Рождение ребёнка
02.07.1925

Дочь: Трубович Валия Георгиевна

Отец ребёнка: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)

Рождение ребёнка
27.08.1931

Сын: Чулка Леонид

Отец ребёнка: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)

Смерть
1939
Причина смерти: рак груди
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