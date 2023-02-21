Naryshkin Ivan Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Naryshkin Ivan Ivanovich

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Место рождения

Russia

Дата рождения

16.08.1731

Пол

Мужской

Отец

1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1731

Отец: Naryshkin Ivan Ivanovich

Мать: не указана

Russia
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