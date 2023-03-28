Гуськова Антонина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Алла Владимировна
Отец ребёнка: Гуськов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Алла Владимировна
Отец ребёнка: Гуськов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Гуськов Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно