Гуськова Антонина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова Антонина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Виктор Васильевич

Мать: Степанова Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Алла Владимировна

Отец ребёнка: Гуськов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Алла Владимировна

Отец ребёнка: Гуськов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Гуськов Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Владимир Владимирович