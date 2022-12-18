Малюгина (Шкредова) Людмила Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюгина (Шкредова) Людмила Яковлевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

02.09.1937

Дата смерти

18.12.2022

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1937

Отец: Шкредов Яков Илларионович

Мать: Шкредова Екатерина Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Образование
По 1960
Самара, Самара, Самарская область
Учитель математики и физики | Куйбышевский пединститут
Бракосочетание
19.09.1963

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Новосемейкино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Учитель в вечерней школе
Работа или профессия
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
контрольный мастер | Металлист
Смерть
18.12.2022
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
53.114718, 50.251797