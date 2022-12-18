Малюгина (Шкредова) Людмила Яковлевна
Место рождения
Дата рождения02.09.1937
Дата смерти18.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1937
Образование
По 1960
Учитель математики и физики | Куйбышевский пединститут
Бракосочетание
19.09.1963
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Новосемейкино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Учитель в вечерней школе
Работа или профессия
Неизвестно
контрольный мастер | Металлист
Смерть
18.12.2022
Похороны
Неизвестно
53.114718, 50.251797