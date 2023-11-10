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Югов Трофим Федорович

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Югов Федор Иванович

Мать: Югова Феодосия Андреевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Смерть
Неизвестно
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