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(Бут) Анна Емельяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.02.1879

Дата смерти

11.04.1779

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Смерть
11.04.1779
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Рождение
?.02.1879

Отец: Бут Емельян Федорович

Мать: Бут Мария Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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