(Бут) Анна Емельяновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения?.02.1879
Дата смерти11.04.1779
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.04.1779
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Рождение
?.02.1879
Отец: Бут Емельян Федорович
Мать: Бут Мария Константиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука