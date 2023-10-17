Львов Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 08.11.1856
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 8 ноября 1856 г. за №15181 перечислен в Томскую губернию в Каинские мещане
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно