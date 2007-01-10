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Данилов Анатолий Иванович

Место рождения

Макаров, Макаровский, Сахалинская область

Дата рождения

10.03.1948

Дата смерти

10.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1948

Отец: Данилов Иван Кирилович

Мать: Данилова Ольга Ивановна

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
28.05.1973

Дочь: Карпова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Данилова Алла Сергеевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
03.07.1981

Сын: Данилов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Данилова Алла Сергеевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
18.06.1990

Сын: Данилов Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Данилова Алла Сергеевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Алла Сергеевна

Смерть
10.01.2007
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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