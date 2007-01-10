Данилов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.03.1948
Дата смерти10.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1948
Отец: Данилов Иван Кирилович
Мать: Данилова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1973
Дочь: Карпова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Данилова Алла Сергеевна
Рождение ребёнка
03.07.1981
Сын: Данилов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Данилова Алла Сергеевна
Рождение ребёнка
18.06.1990
Мать ребёнка: Данилова Алла Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Алла Сергеевна
Смерть
10.01.2007