Старжинский Вячеслав Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.03.1918
Дата смерти05.12.1993
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1918
Рождение ребёнка
18.03.1950
Сын: Старжинский Павел Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пророкова Вера Вячеславовна
Мать ребёнка: Старжинская Татьяна Николаевна
Смерть
05.12.1993
Кратово, Раменский муниципальный район, Московская область