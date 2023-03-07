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Старжинский Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Лемешевичи, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

10.03.1918

Дата смерти

05.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1918

Отец: Старжинский Михаил Федорович

Мать: Дюкова Анна Александровна

Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.03.1950

Сын: Старжинский Павел Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старжинская Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пророкова Вера Вячеславовна

Мать ребёнка: Старжинская Татьяна Николаевна

Смерть
05.12.1993
Кратово, Раменский муниципальный район, Московская область
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